السبكي: قرب الانتهاء من قوائم انتظار القسطرة القلبية في بورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة, عن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل خلال التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للمنظومة في إجراء أكثر من ١١٥ عملية قسطرة قلبية في وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد, لتتبقي فقط 15 حالة حتي يتم الانتهاء من قوائم انتظار القسطرة القلبية بمحافظة بورسعيد.



وأشار السبكي إلى أن وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي تعمل تحت إشراف مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للقلب, كما أن المستشفى تم تجهيزه وفقا لأعلى المعايير القياسية العالمية, لضمان تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى للمواطن المصري.



وقال السبكي إن فريق مستشفى النصر تم تدريبه في مجموعة مستشفيات كليوباترا لضمان لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الطبية التي يتم تقديمها لمتلقي الخدمة الصحية, لضمان أعلى معايير خدمة طبية يتم تقديمها لمتلقي الخدمة في منظومة التأمين الصحي.



وأكد السبكي أن عمليات القسطرة القلبية بمستشفى النصر يقوم بها فريق طبي على أعلى مستوى بقيادة الدكتور عبد الرحمن عفيفي استشاري ورئيس فريق قلب الأطفال والقسطرة التداخلية بمركز مجدي يعقوب ورئيس قسم قلب الأطفال مستشفى النصر التخصصي للأطفال الحاصل علي البورد الأوروبي للعيوب الخلقية لقلب الأطفال, والدكتور محمد إمام استشاري القلب والقسطرة القلبية بمعهد القلب ومستشفى النصر التخصصي والحاصل على دكتوراه القلب قصر العيني وجامعة روان بفرنسا.



وأشار السبكي إلى أنه يتبقي في قوائم انتظار القسطرة القلبية في المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد 15 حالة فقط سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري, وذلك بعد أن كانت القسطرة القلبية متوقفة في المستشفيات الحكومية في محافظة بورسعيد لعدم وجود الإمكانيات اللازمة والفرق المدربة على مستوى احترافي لتقديم الخدمة.