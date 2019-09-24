عطلة ولا دوام.. السلطات السعودية تكشف حقيقة تمديد إجازة اليوم الوطني 2019

لم تتجاوب السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية مع مطالب مد إجازة اليوم الوطني السعودي 89 يوما إضافية لتشمل اليوم، الثلاثاء، وفقا لمطالب المواطنين السعوديين، لتكون إجازة العيد القومي للمملكة يومين بدلا من يوم واحد.



وأهابت وزارة العمل والتنمية السعودية بالعاملين في الدولة، استئناف الدوام صباح اليوم، الثلاثاء، ومن يخالف يوقع نفسه تحت طائلة المخالفة ويستوجب عقوبتها، نافية أي أنباء عن تمديد الإجازة ليوم إضافي.



وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بكل ما ورد من التقارير والبيانات التي تخص إجازة اليوم الوطني أو غيرها من إجازات أخرى، والتي تم إقرارها من قبل أي جهات مختصة، وقد كانت وزارة العمل على رأس الجهات من المؤسسات الحكومية التي تختص بشأن قرار الإجازات.



وقد أكدت وزارة الأشغال والإنماء الاجتماعية أن يوم الاثنين سيكون عطلة رسمية وحكومية، وهذا بموجب أحكام المادة 25 من قائمة التنفيذ لنظام الجهد، وهذا يشمل جميع العقارات في القطاع المختص أيضًا.



وحظى المواطنون السعوديون بإجازة من دواماتهم من يوم الجمعة حتى الاثنين الذي وافق الاحتفال بالذكرى 89 لليوم الوطني السعودي، وطالب الآلاف عبر هاشتاج "تمديد الإجازة للثلاثاء"، بتمديد أيام الإجازة وجعلها يومين بدلًا من يوم واحد، إلا أن الجهات المختصة في البلاد لم تتجاوب مع هذه المطالب.