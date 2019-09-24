ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالأبيض.. صفاء سلطان تتألق بإطلالة عصرية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:16 م
صدى البلد
قسم المرأة
نشرت الفنانة صفاء سلطان صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بأطلالة عصرية.

وظهرت بها ببنطلون طويل باللون الأبيض وجاكيت شيفون باللون الأبيض، وحملت حقيبة يد باللون الذهبى ،وأنتعلت حذاء بكعب عالى باللون الذهبى.
وأعتمدت فى الميكب على الألوان البنية كأيشادو ،وأحمر شفاة باللون الروز الهادئ ، وتركت شعرها البنى منسدلاً بين كتفيها بطريقة رائعة
وتركت شعرها البنى منسدلاً بين كتفيها بطريقة رائعة ، ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط وأسوار لليد وخاتم .









View this post on Instagram

وباليوم التاني من وصولي للأمارات كان يوم مميز بلقائي مع الاغا يلي بحبه وبحترمه كتير (مصطفى الاغا) واتعرفت على مدامته السيده الراقيه جداً وكنت ضيفته انا وبنتي املي بأول ظهور اعلامي معه ببرنامج صدى الملاعب البرنامج الجماهيري المميز على قناة كل العرب mbcوكانت حلقه رائعه بشهادة كتار الحمدلله ...انا بقى شكلي الي ظهرت فيه كان بتوقيع المصممه الرفيقه الغاليه نيڤين بشيتي ازياء(خانم) ومكياجي وشعري انا واملي رفيقتي الي بحبها كتير هديل كسواني .. بحبكن كتير.. @mustafa_agha1 @nivinbashitiofficial @hadeel_kisswani_makeup_artist @ @rivalsalon

A post shared by safaasultaan (@safaasultaan) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. نرمين ماهر بإطلالة عصرية على ضفاف النيل

بفستان أسود.. نرمين ماهر تبهر متابعيها فى إطلالة جذابة

بعد تعرضها للتنمر بسبب التجاعيد.. كارول سماحة ترد بإطلالة جريئة

بـ فستان شيفون.. ريم البارودى تبهر جماهيرها

كندة علوش تظهر بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة

بـ الروب .. جيسى عبده بإطلالة جريئة.. شاهد

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. مقتل 6 من عناصر الجماعة.. يدعى اختطافه ويطالب والدته بفدية.. مطالب بإحالة 11 شخصا بمسلسل نصيبي وقسمتك للمحاكمة

شاهد.. مندوب إسرائيل نائم في اجتماعات الأمم المتحدة

فرمان فايلر للاعبي الأهلي بعد مواجهة سموحة

بفستان أحمر.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة فى الصحراء

أخبار الفن| ناهد السباعي تتألق .. إطلالة إيمان العاصى .. فيلم محمد هنيدي الجديد.. ابنة هبة مجدى تخطف الأنظار

الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. بث مباشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور

شرطي يلقي القبض على طفلة 6 أعوام في مدرستها.. لن تصدق السبب