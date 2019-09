بالأبيض.. صفاء سلطان تتألق بإطلالة عصرية

View this post on Instagram

وباليوم التاني من وصولي للأمارات كان يوم مميز بلقائي مع الاغا يلي بحبه وبحترمه كتير (مصطفى الاغا) واتعرفت على مدامته السيده الراقيه جداً وكنت ضيفته انا وبنتي املي بأول ظهور اعلامي معه ببرنامج صدى الملاعب البرنامج الجماهيري المميز على قناة كل العرب mbcوكانت حلقه رائعه بشهادة كتار الحمدلله ...انا بقى شكلي الي ظهرت فيه كان بتوقيع المصممه الرفيقه الغاليه نيڤين بشيتي ازياء(خانم) ومكياجي وشعري انا واملي رفيقتي الي بحبها كتير هديل كسواني .. بحبكن كتير.. @mustafa_agha1 @nivinbashitiofficial @hadeel_kisswani_makeup_artist @ @rivalsalon