بالأبيض.. صفاء سلطان تتألق بإطلالة عصرية

نشرت الفنانة صفاء سلطان صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بأطلالة عصرية.
وظهرت بها ببنطلون طويل باللون الأبيض وجاكيت شيفون باللون الأبيض، وحملت حقيبة يد باللون الذهبى ،وأنتعلت حذاء بكعب عالى باللون الذهبى.
وأعتمدت فى الميكب على الألوان البنية كأيشادو ،وأحمر شفاة باللون الروز الهادئ ، وتركت شعرها البنى منسدلاً بين كتفيها بطريقة رائعة
وتركت شعرها البنى منسدلاً بين كتفيها بطريقة رائعة ، ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط وأسوار لليد وخاتم .
وظهرت بها ببنطلون طويل باللون الأبيض وجاكيت شيفون باللون الأبيض، وحملت حقيبة يد باللون الذهبى ،وأنتعلت حذاء بكعب عالى باللون الذهبى.
وأعتمدت فى الميكب على الألوان البنية كأيشادو ،وأحمر شفاة باللون الروز الهادئ ، وتركت شعرها البنى منسدلاً بين كتفيها بطريقة رائعة
وتركت شعرها البنى منسدلاً بين كتفيها بطريقة رائعة ، ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط وأسوار لليد وخاتم .
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وباليوم التاني من وصولي للأمارات كان يوم مميز بلقائي مع الاغا يلي بحبه وبحترمه كتير (مصطفى الاغا) واتعرفت على مدامته السيده الراقيه جداً وكنت ضيفته انا وبنتي املي بأول ظهور اعلامي معه ببرنامج صدى الملاعب البرنامج الجماهيري المميز على قناة كل العرب mbcوكانت حلقه رائعه بشهادة كتار الحمدلله ...انا بقى شكلي الي ظهرت فيه كان بتوقيع المصممه الرفيقه الغاليه نيڤين بشيتي ازياء(خانم) ومكياجي وشعري انا واملي رفيقتي الي بحبها كتير هديل كسواني .. بحبكن كتير.. @mustafa_agha1 @nivinbashitiofficial @hadeel_kisswani_makeup_artist @ @rivalsalon