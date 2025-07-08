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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

استخدموا لحنه بدون إذن.. أنوسة كوتة تكشف مفاجأة عن محمد رحيم

محمد رحيم
محمد رحيم
كريم ناصر

أعربت أنوسة كوتة، أرملة الموسيقار الراحل محمد رحيم، عن استيائها من استخدام إحدى الجهات الفنية لحنًا قديمًا من ألحان زوجها في أغنية جديدة تم طرحها مؤخرًا، دون الإشارة إلى مصدره أو نسبه لرحيم.

وفي فيديو ، نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، قالت: "كنت بسمع الألبوم، وفي أغنية شدتني بتقول (قمر قمر، أنا شايف قمر، قدامي قمر).. حسيت إن اللحن مألوف جدًا، وافتكرت فورًا إنه من ألحان محمد رحيم."

 وأوضحت أنوسة: "الأغنية دي كانت غنوة للأبنودي، واسمها (كلمة مصر)، ولحنها محمد رحيم.. فحبيت أمسي على الناس وأقول مبروك، بس بطريقتنا، ومبروك على الألبوم.. بس مش أوي كده، محمد رحيم كان دايمًا بيبقى العلامة."


 واختتمت حديثها برسالة غامضة: "الأيام الجاية فيها أغنية تانية وموضوع تاني."

وكانت حالة من الجدل أثيرت بشأن مصير مدربة الأسود "أنوسة كوتة"، وذلك بعد إحالتها للمحاكمة، على خلفية بتر ذراع عامل في السيرك الخاص بها، بعد تعرضه لهجوم من نمر أثناء أحد العروض الترفيهية بطنطا.  

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