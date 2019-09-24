استقرار أسعار الأسمنت اليوم 24 سبتمبر في مصر

رصد موقع "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الاسمنت اليوم، حيث شهدت أسعار الاسمنت استقرارا مقارنة بأمس، وذلك وفقا للعرض والطلب بالسوق، وتباينت الاسعار بين الشركات، فتراوح السعر ما بين 788 جنيها إلى 800 جنيه للطن.



استقرت أسعار شركة العربية للاسمنت عند 800 جنيه للطن مقارنة بأمس، وشركة لافارج للاسمنت عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس، وشركة اسمنت ميدكوم اسوان عند 788 جنيها للطن مقارنة بأمس، وشركة اسمنت سيناء عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس وشركة العريش للاسمنت عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس .



واستقرت أسعار شركة السويس للاسمنت عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس وشركة اسمنت حلوان عند 800 جنيه للطن مقارنة بأمس وشركة اسمنت شورى عند 788 جنيها للطن مقارنة بأمس و شركة جنوب الوادى عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس وشركة مصر للاسمنت قنا عند 788 جنيها للطن مقارنة بأمس 790 وشركة الوطنية للاسمنت بنى سويف عند 795 جنيها للطن مقارنة بأمس.

