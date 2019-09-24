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أخبار البلد

الطيران المدني تدرس رفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:19 م
العاملين بالطيران
العاملين بالطيران المدني
نورهان خفاجي
تدرس وزارة الطيران المدني، تفعيل منظومة معاش تكميلي موحد لجميع قطاع الطيران المدني، ودراسة رفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش.

وأعلنت وزارة الطيران سابقًا، أنه تم تكليف الشركة القابضة المالية لدراسة مشروع إنشاء نظام يمنح معاش تكميلي لكافة العاملين بديوان عام الوزارة وهيئاتها والشركات التابعة.

وأكدت وزارة الطيران، أنها تضع على قمة أولوياتها الاهتمام بالجوانب المادية والاجتماعية والصحية لجميع العاملين تحت مظلة الطيران المدني حيث تحرص الوزارة على زيادة الحافز المادي للعاملين وتحسين المستوى المعيشي لهم.

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