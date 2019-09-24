بالبدل والنظارات.. علا رشدي وأحمد داوود يلفتان الأنظار بنفس اللوك في مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت الفنانة علا رشدي بإطلالة غريبة، وجديدة للغاية، وذلك بصحبة زوجها احمد داوود، وذلك خلال حضورهما في سادس ايام مهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت علا رشدي بدله كاملة باللون الاخضر.وقامت علا رشدي برفع شعرها الى الاعلى، مع ارتداء نظارة شمسية باللون الاحمر الشفاف، مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه، وهو ما ابرز من ملامحها.واختارت علا رشدي حقيبة وحذاء باللون السيلفر اللامع، وهو ما تناسب وتناسق مع إطلالتها، مع ارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، وعقد من اللؤلؤ، وهو ما اكمل وابرز من إطلالتها.وفيما ارتدى احمد داوود بدلة الرمادي، ولكنه اظتفى بارتداء السيدري وتحته القميص الابيض، دون ارتداء جاكت البدلة، مع ارتداء نظارة شمسية دائرية باللون الاسود.واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتهم..