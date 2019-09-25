رجل يصور نفسه خلال استعداده لشنق حبيبته.. فيديو

بدلًا من أن يذبح لها القطة ربط لها المشنقة، لم يرحم الشاب البريطاني صديقته بعد اعتقاده بأنها تخونه، حيث قيدها وبدأ التعذيب فيها داخل منزله في ولاية يوركشاير، بل وصوّر مقطع فيديو لنفسه وهو يربط حبلاً طويلاً في سقف الغرفة لسحب حبيبته وشنقها.





يظهر «ستيفان كار» 28 عامًا على شريط الفيديو ممسكًا بحبل طويل وفقًا لصحيفة مترو، حيث قام بتصوير مقطع فيديو وهو يربط الحبل لصديقته «بيثاني مارشانت» معلمة رقص، فضلًا عن ضربها وتهديدها بسكين، لكنها حاولت خداعه وتظاهرت بالبكاء وهي تتوسل إليه بأن ينقلها إلى المستشفى حتى اقتنع.





ركبا في السيارة وهو ينهرها، وبعد قيادته مسافة قصيرة، صرخ وهدّدها بالقفز بالسيارة وبها داخل البحيرة، لكن لحسن الحظ استطاعت بيثاني فتح الباب والهرب منه، في الوقت نفسه كان الجيران قد اتصلوا بالشرطة بعد سماعهم لاعتداء كارل على حبيبته بالضرب المبرح، حيث عذبها بشتى أنواع التعذيب وظل يضربها من غرفة إلى أخرى بطريقة هيستيرية.



