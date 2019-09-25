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منوعات

رجل يصور نفسه خلال استعداده لشنق حبيبته.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:51 ص
صدى البلد
عزة عاطف
بدلًا من أن يذبح لها القطة ربط لها المشنقة، لم يرحم الشاب البريطاني صديقته بعد اعتقاده بأنها تخونه، حيث قيدها وبدأ التعذيب فيها داخل منزله في ولاية يوركشاير، بل وصوّر مقطع فيديو لنفسه وهو يربط حبلاً طويلاً في سقف الغرفة لسحب حبيبته وشنقها.

يظهر «ستيفان كار» 28 عامًا على شريط الفيديو ممسكًا بحبل طويل وفقًا لصحيفة مترو، حيث قام بتصوير مقطع فيديو وهو يربط الحبل لصديقته «بيثاني مارشانت» معلمة رقص، فضلًا عن ضربها وتهديدها بسكين، لكنها حاولت خداعه وتظاهرت بالبكاء وهي تتوسل إليه بأن ينقلها إلى المستشفى حتى اقتنع.

ركبا في السيارة وهو ينهرها، وبعد قيادته مسافة قصيرة، صرخ وهدّدها بالقفز بالسيارة وبها داخل البحيرة، لكن لحسن الحظ استطاعت بيثاني فتح الباب والهرب منه، في الوقت نفسه كان الجيران قد اتصلوا بالشرطة بعد سماعهم لاعتداء كارل على حبيبته بالضرب المبرح، حيث عذبها بشتى أنواع التعذيب وظل يضربها من غرفة إلى أخرى بطريقة هيستيرية.

اعترف الشاب بالهجوم المتواصل على حبيبته في 5 مايو بسبب الغيرة القاتلة واعتقاده بأنها تخونه، وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن 11 عامًا، وأقر بأنه مذنب للتسبب في إيذاء جسدي خطير واعتداءين سابقين على حبيبته لمدة 20 أسبوعًا بعدما صور نفسه وهو يستعد لشنقها.

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