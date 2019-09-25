مصر سنوات عامرة بالإنجازات.. رئيس وزراء اليابان: هجوم أرامكو جريمة خسيسة.. أبرز ما جاء في صحف الإمارات

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتصريحات وزير الدولة السعودية للشئون الخارجية عادل الجبير، إضافة إلى تسريب مكالمة ترامب ورئيس أوكرانيا.









ففي صحيفة "البيان" اهتمت الصحيفة بكلمة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان وكلمتة بالأمم المتحدة التي أكد خلالها أن الهجوم على منشأتي النفط لشركة أرامكو السعودية بأنه جريمة خسيسة للغاية تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة.









كما اهتمت الصحيفة ذاتها بتصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي أكد أن المملكة العربية السعودية ستدرس جميع الخيارات للرد على إيران بعد انتهاء التحقيق في الاعتداء الإرهابي على أرامكو.





وقال الجبير، في تصريحات صحفية، إنه وفق التحقيقات الأولية حول مصدر إطلاق الصواريخ على معملي «أرامكو»، تأكدنا أن المصدر إيران، لكنه أضاف أن الأمم المتحدة تساعد في تحديد موقع انطلاقها. وتوقع اكتمال التحقيق «قريبًا جدًا». وأضاف «نريد حشد الدعم الدولي ونريد بحث جميع الخيارات - الخيارات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية - ثم نتخذ القرار». وأضاف الوزير السعودي: «نعمل على موقف دبلوماسي للرد على إيران»، مؤكدًا على ضرورة إنهاء السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة.





وأوضح أن إيران قدمت الصواريخ الباليستية لميليشيا حزب الله والحوثي، منوهًا بأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فيما يخص إيران شامل.





وتابع: «ميليشيا الحوثي أطلقت مئات الصواريخ على المملكة، وتعرقل وصول المساعدات إلى اليمن».





وأشار إلى أنه يتم العمل عن كثب مع واشنطن بشأن الملف الإيراني، موضحًا أنه الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأمريكية.





أما صحيفة "الاتحاد" اهتمت بفضيحة تسريب مكالمة الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّه سمح بنشر فحوى المحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي يتّهمه خصومه الديمقراطيون بأنّه ارتكب خلالها تجاوزات يمكن إذا ثبتت أن تؤدي لبدء إجراءات في الكونجرس لعزله.





وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، "أنا الآن في الأمم المتحدة حيث أمثّل بلدنا، ولكنّي سمحت بأن يُنشر غدًا (الأربعاء) المحضر الكامل لمحادثتي الهاتفية مع الرئيس الأوكراني".









جاء ذلك قبل إعلان رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي فتح تحقيق سيشكل المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.









وعن مصر، نشرت "البيان" تقريرا بعنوان "مصر.. سنواتٌ عامرة بالإنجازات في عهد السيسي" ، جاء فيه «الرئيس المصري زعيم حقيقي، قائد عظيم ومحترم، مصر كانت تعيش فوضى قبل وصوله إلى السلطة»، كلمات وصف بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. إشادة ترامب بما حقّق السيسي خلال سنوات حكمه بطي صفحات الفوضى الهدامة، تأتي خير دليل على الطفرات والإنجازات الاستثنائية التي حققتها مصر في عهد السيسي، وهي التصريحات التي تأتي في خطٍ متوازٍ مع تصاعد حملات التحريض ضد الدولة المصرية.





وأشار مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، السفير جمال الدين بيومي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، وهو الأمر الذي تبدّى بوضوح من خلال تصريحات ترامب، مشدّدًا على قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة وواشنطن. وأوضح بيومي، لـ«البيان»، أن الولايات المتحدة من أكبر داعمي مصر، لافتًا إلى تعاون البلدين في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال.





وأضاف بيومي: «مصر تستمر في طريقها للتطوير والتنمية وإنعاش اقتصادها، والغرب لديه ثقة تامة باستمرار مصر على طريق التنمية دون الاعتماد على أحد»، مؤكدًا أن من مصلحة هذه الدول مشاركة مصر والاستثمار فيها، لا سيما بعد نمو اقتصادها.





من جانبه أكّد مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، السفير حسين هريدي، أن تصريحات ترامب بشأن الأوضاع في مصر تعكس ثقة الإدارة الأمريكية بالقيادة السياسية في مصر، وقدرة البلاد على تحقيق الاستقرار والأمن الداخلي. وأوضح هريدي لـ«البيان» أن وصف ترامب للرئيس السيسي بـ«القائد العظيم» إشارة دولية إلى تأييد الحكومة المصرية ضد من يتآمر ضدها، مشيرًا إلى أن هناك دولًا غربية تساند وتدعم تنظيم الإخوان الإرهابي.





بينما اهتمت "الامارات اليوم" بتصريحات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أكد أن تحسين حياة الناس، وضمان فرص مستقبلية أفضل للأجيال القادمة، يتطلّب تطوير وتحديث مفاهيم وأدوات العمل الحكومي ومتابعة نتائجه، وإيجاد الحلول لتحديات الحاضر والاستعداد لمتغيرات المستقبل.



