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بارتفاع أكثر من 500 متر.. تعرف على أعلى الجسور المعلقة في العالم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:20 م
على أعلى الجسور المعلقة
على أعلى الجسور المعلقة في العالم
خالد محيي الدين
عرضت فضائية "الآن" تقريرا حول أعلى جسر معلق في العالم، والذي يربط بين مقاطعتين جبليتين في الصين ويصعب الوصول بينهما بشكل بري.

ويسهل ذلك الجسر السفر بين المقاطعتين ليصل الزمن بينهما لساعة واحدة بدلا من 4 ساعات بالطرق البديلة، ما ساهم في فوز ذلك الجسر بجائزة نوبل لتشييد الجسور خلال عام 2018، كما أدرجته موسوعة جينيس ضمن أطول الجسور في العالم.

ويبلغ ارتفاع الجسر 565 مترا فوق نهر "بيبانجيانغ"، واستغرق إنشاؤه نحو 3 سنوات لينتهي ويتم افتتاحه في 2016 بتكلفة تخطت الـ140 مليون دولار.

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