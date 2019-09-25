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بث مباشر.. انطلاق ⁧هزاع المنصوري⁩ أول رائد فضاء عربي الى محطة الفضاء الدولية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:21 م
هزاع المنصوري - وكالة
هزاع المنصوري - وكالة الفضاء الدولية
سعيد العربي
شهدت الإمارات اليوم حدثا تاريخيا وهو إنطلاق أول رائد فضاء عربي وهو" هزاع المنصوري" إلى خارج كوكب الأرض محققا حلم سنين لبلاده بالسفر إلى الفضاء، من محطة الفضاء الدولية على متن رحلة، تستغرق 8 أيام.

وصعد هزاع المنصوري على متن مركبة الفضاء «Soyuz MS-15» التي ستطلق من قاعدة بايكونور في كازاخستان، ويعودوا إلى الأرض على متن «Soyuz MS-12» في 3 أكتوبر 2019، وتم تحديد موعد هذه المهمة في البداية في أبريل الماضي ولكن تم تأجيلها إلى 25 سبتمبر 2019 بعد حادث إطلاق مركبة الفضاء «Soyuz MS-10» في 10 أكتوبر 2018.

لمشاهدة البث المباشر

https://www.pscp.tv/w/1ZkJzAgvLVwGv

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