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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل الوفد الرهباني العائد من زيارة الكنيسة الروسية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:58 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وفد الرهبنة القبطي، بعد عودته من زيارة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، حيث قضوا أسبوعا في زيارة العديد من الأديرة والكنائس الروسية، وتمتعوا بمحبة رؤساء ورئيسات الأديرة هناك، ودفء الاستقبال من جانب الكنيسة الروسية.

ضم الوفد 3 آباء أساقفة، ورئيسات الأديرة القبطية، وعدد من الراهبات القبطيات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التبادل الرهباني بين الكنيستين تدعيمًا لروابط المحبة والوحدة المسيحية والتي يرعاها قداسة البابا تواضروس الثاني وغبطة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا.

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