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أخبار العالم

بحثا إرسال قوات أمريكية للسعودية.. إسبر يجري اتصالاً بالأمير محمد بن سلمان

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:43 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
أحمد محرم
تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تطرق وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن سياسة إيران العدائية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها، مجددًا شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها في المساهمة في حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.

وأكد ولي العهد السعودي من جهته، أن الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة يعد تصعيدًا خطيرًا تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظًا للسلم والأمن الدوليين.

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