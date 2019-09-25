مهندس مصري وراء تخطيط أبو ظبي.. فمن هو

أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفيها رئاسة الدولة ومجلس الوزراء، وكذلك السفارات المتعمدة لدى الإمارات.



وتتميز العاصمة أبو ظبي بتخطيطها العمراني الفريد، وأبراجها ناطحة السحاب.. وراء هذه التخطيط الفريد مهندس مصري أشرف على تخطيط هذه المدينة العالمية.



من هو؟

هو الدكتور المهندس عبد الرحمن حسنين مخلوف، من مواليد عام 1942، وهو ابن مفتي الديار المصرية الأسبق، وجده الشيخ حسنين مخلوف عضو هيئة كبار العلماء سابقا.



تخرج من جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم عمارة عام 1950، وعُين معيدًا بها في عام 1951، ثم مدرسا بعد حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة ميونخ الألمانية عام 1957.



وحسبما نشر موقع الهيئة العامة للاستعلامات من معلومات عن مخلوف،فقد اختير العالم المصري عام 1959 ليشغل منصب خبير للأمم المتحدة لتخطيط المدن في المملكة العربية السعودية، وكان حلمه أن يضع تخطيطًا لكل من مكه المكرمة والمدينة المنورة وشاءت الأقدار أن يتحقق له ذلك، فأنجز العديد من مشروعات التخطيط العمراني لكل من جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.



وفي عام 1964 عاد مخلوف إلى القاهرة ثم عُين أستاذًا لتخطيط المدن عام 1965 بجامعة القاهرة، وكان أول من قام ببحث علمي عن أوضاع ومستقبل مدينة القاهرة والجيزة كإقليم عمراني متكامل، ووضع مخططًا مستقبليًا لهما، واقترح فيه المدن الصحراوية الواقعة على طريق السويس والفيوم.



في عام 1968 عُين مخلوف مديرًا لتخطيط المدن في أبو ظبي واستمرت مسيرة عطائه سبع سنوات، وفي سنة 1972، أسس المكتب العربي للتخطيط والعمارة، وانتدب أستاذًا محاضرًا لمادة التخطيط العمراني في كلية الهندسة بجامعة الامارات من 1983 إلى 1985.



نال الدكتور مخلوف جائزة أبو ظبي لسنة 2010، تتويجًا لإنجازاته وعطائه المستمر، وله العديد من المؤلفات أبرزها " رحلة مع العمران" جمع فيه عصارة تجاربة وخبراته في التخطيط والبناء.