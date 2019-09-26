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وزير الطاقة السعودي: المملكة تستعيد القدرة الإنتاجية من الغاز

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:19 ص
وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي
أحمد قاسم
أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن إنتاج السعودية من غاز الإيثان، قد بلغ 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4.5% فقط.

وقال الأمير بن سلمان في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز"، "تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، هذه الليلة، سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي، بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية".

وأضاف أنه بالنسبة إلى إمدادات الغاز الطبيعي، أي البروبان والبيوتان والغازولين الطبيعي، فقد بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات.

وأوضح أن كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت حوالي 880 ألف برميل يوميًا، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يوميًا، مُبينًا سموه أنه مع تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيبلغ الإنتاج 960 ألف برميل يوميًا، مع نهاية هذا الأسبوع.

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