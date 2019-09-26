وزير الطاقة السعودي: المملكة تستعيد القدرة الإنتاجية من الغاز

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن إنتاج السعودية من غاز الإيثان، قد بلغ 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4.5% فقط.





وقال الأمير بن سلمان في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز"، "تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، هذه الليلة، سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي، بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية".





وأضاف أنه بالنسبة إلى إمدادات الغاز الطبيعي، أي البروبان والبيوتان والغازولين الطبيعي، فقد بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات.



