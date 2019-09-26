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أخبار العالم

تفاصيل اجتماع الأمير بن سلمان ورئيس وزراء العراق

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:58 ص
محمد بن سلمان وعادل
محمد بن سلمان وعادل عبد المهدي
أحمد قاسم
بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مساء أمس، الأربعاء، ورئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة أرامكو السعودية. 

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

وأكد عبد المهدي حرص العراق على أمن المملكة واستقرارها، منوهًا بالدور الإيجابي الذي قامت به المملكة من أجل استقرار أسواق الطاقة.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل، صباح أمس، عبد المهدي، حيث أشار العاهل السعودي إلى "ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر متينة وروابط راسخة".

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