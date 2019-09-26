خليفة حفتر: ميليشيات إرهابية تسيطر على القرار في طرابلس

نقلت قناة "العربية" عن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، تأكيده أن القرار الأمني والاقتصادي في العاصمة طرابلس، تسيطر عليه ميليشيات إرهابية.



وأضاف خليفة حفتر أنه "لا بد في نهاية المطاف من الحوار والجلوس، ولا بد من العملية السياسية، ولا بد من الحوار الوطني للحفاظ على وحدة التراب الليبي".



وأوضح خليفة حفتر أن إجراء الانتخابات أمر مستحيل قبل القضاء على المجموعات الإرهابية وجمع السلاح.



وتابع قائد الجيش الليبي أن العملية الديمقراطية التي يريدها الشعب تصطدم بمعارضة مجموعات إرهابية.

