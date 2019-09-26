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فن

في أقل من شهر.. كليب don’t call me angel لـ مايلي سايرس يحقق 73 مليون مشاهدة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:40 ص
مايلي سايريس
مايلي سايريس
شروق إبراهيم
تمكن كليب don’t call me angel للمغنية الأمريكية مايلي سايرس واريانا غراندي من تحقيق ٧٣ مليون مشاهدة بموقع "يوتيوب".

وتصدرت الأغنية فور طرحها يوم ١٣ سيتمبر أيضا لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" بهاشتاج يحمل اسمها.

وكانت اريانا غراندي حققت نجاحات كبيرة على مدار الأشهر الماضية بالأغنيات السينجل التي كانت تطرحها، منها Thank you next وbreak up with your Girl friend im bored.

أما عن مايلي سايرس، فهو أول عمل فني لها بعد انفصالها عن زوجها الممثل الأسترالي ليام هيسمورث، بعدما اتهمته بالخيانة الزوجية.

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