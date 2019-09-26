سيسى يا كايدهم.. فرج عامر يوجه رسالة لـ المتآمرين على مصر

سيسي ياكايدهم — Farag Amer (@FaragAmer_) September 26, 2019

وجه فرج عامر، رئيس نادى سموحة، رسالة إلى المتآمرين على مصر، فى ظل حملة الادعاءات الممنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مصر.وكتب فرج عامر، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "سيسي يا كايدهم".وكانت انتشرت فى الآونة الأخيرة دعوة للتحريض على التآمر على مصر من المقاول الهارب محمد على.