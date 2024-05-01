2-1| عبد الرحمن مجدي يقلص النتيجة للإسماعيلي في مرمى الأهلي

نجح عبد الرحمن مجدي في تسجيل الهدف الأول للنادي الإسماعيلي في مرمي النادي الأهلي لتصبح النتيجة 2-1 لصالح المارد الأحمر، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وسجل عبد الرحمن مجدي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 74 من ركلة جزاء احتسب للإسماعيلي على مدافع الأهلي رامي ربيعة.

وسجل إمام عاشور الهدف الثاني بعد مراوغة مدافع الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة على يسار أحمد عادل عبد المنعم، حارس الدراويش، مسجلا هدفا في الدقيقة 57.

وكانت الشوط الأول من مواجهة الإسماعيلي والنادي الأهلي انتهى بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

ونجح بيرسي تاو في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي الإسماعيلي، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في قدم مدافع الإسماعيلي لتتحول لمرمي الدراويش في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

سيطرة حمراء في مواجهة الدراويش

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة حمراء على الكرة دون خطورة على مرمي الإسماعيلي.

وتعرض أحمد عبد القادر لاعب الأهلي لإصابة خرج على أثرها من المباراة ليدخل بدلا منه حسين الشحات في الدقيقة 23.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي، في إطار الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز، على إستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع:

رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط:

أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم:

أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - وسام أبو على

وعلى دكة البدلاء كل من:

محمود الزنفلي وعمر كمال ومحمود متولي ورضا سليم وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمود كهربا وأنتوني موديست.