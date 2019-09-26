يوتيوب يغلق التعليقات على الفيديوهات لهذا السبب

يعد موقع مشاركة الفيديوهات يوتيوب "YouTube" هو أكبر مصدر للفيديو عبر الإنترنت في العالم، حيث يبلغ عدد مستخدميه ملياري مستخدم شهريًا، وهو أيضًا المصدر الأول في العالم لمقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال، حيث يعد محتوى الأطفال من أكثر فئاته مشاهدة، ولكنه تعرض للنقد بسبب مجموعة من الفضائح التي تخص الأطفال.



وبحسب ما ذكره موقع "سي نت" التقني، يجري موقع "يوتيوب" المملوك لشركة "جوجل"، أكبر تغييرات لحماية خصوصية الأطفال منذ بدايته حتى الآن، حيث تعيد الشركة هندسة كيفية تعاملها مع المقاطع الموجهة للأطفال، بعد فرض غرامة عليه بلغت 170 مليون دولار هذا الشهر لانتهاكها خصوصية بيانات الأطفال.



وقالت الشركة إن موقع "يوتيوب" تعهد بتعطيل التعليقات والإشعارات والإعلانات المخصصة على جميع مقاطع الفيديو الخاص بمحتوي الأطفال، وسيعمل التعلم الآلي لتقليص التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.



وتخص هذه الغرامة البالغة 170 مليون دولار عقوبة إساءة استخدام البيانات التي يجمعها "يوتيوب" على الأطفال دون موافقة الوالدين، ولكن واجه الموقع أيضًا فضائح تتضمن مقاطع فيديو عن إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم من خلال المحتوى الخاص بالأطفال في تطبيق "YouTube Kids"، والذي أصبح بمثابة منطقة آمنة للأطفال.



لا يزال من السهل العثور على مقاطع الفيديو الممكّنة بالتعليقات والتي تُظهر الأطفال الصغار على YouTube. أعاد بحث واحد على YouTube لموضوع واحد يركز على الأطفال - "مسرحية التظاهر" - أكثر من 100 مقطع فيديو مع تمكين التعليقات، وكلها تتميز بشكل بارز للأطفال الرضع ومرحلة ما قبل المدرسة وغيرهم من الأطفال الصغار بما يكفي لاستمرار أسنانهم.



وقال يوتيوب: "نحن نستثمر بشكل كبير فى الفرق والتقنيات التى تسمح لنا بتزويد القصر والعائلات بأفضل حماية ممكنة".



وقالت ايفي تشوي، المتحدثة باسم "يوتيوب": "لقد علقنا التعليقات على مئات الملايين من مقاطع الفيديو التي تعرض قاصرين في مواقف محفوفة بالمخاطر ونفذنا مصنفًا يساعدنا في إزالة ضعف عدد التعليقات المخالفة، ونستمر في تعطيل التعليقات على مئات الآلاف من مقاطع الفيديو يوميًا وتحسين فئاتنا".



وقالت سوزان ووجيكي، الرئيس التنفيذي لموقع "يوتيوب" أمس، الأربعاء، في مهرجان أتلانتيك في واشنطن العاصمة، بعد أن سئلت عن قدرة الموقع في القضاء على انتهاكات السياسة: "نحن نعمل بجد للقيام بذلك على مستوى عالٍ للغاية من الدقة، ويجب أن يكون للسياسات المختلفة مستويات مختلفة، نحن بحاجة إلى أن نكون على صواب طوال الوقت، علينا أن نحاول إيجاد كل مثال واحد نعتقد أنه يمثل مشكلة".



ولا يجد موقع "يوتيوب" صعوبة في إدارة محتوى الأطفال سوى مشكلة واحدة في العرض الذي واجهه في السنوات الماضية، بما في ذلك الادعاءات بأنه يسمح بنشر الكلام الذي يحض على الكراهية، وينشر نظريات المؤامرة ويميز ضد بعض المبدعين، وتعد جوجل واحدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تواجه أسئلة متزايدة حول القوة التي تتمتع بها، حيث بدأت وزارة العدل تحقيقًا لمكافحة الاحتكار مع الشركة.



وفي شهر فبراير الماضي، قال "يوتيوب" إنه سيعطل التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال، عقب احتجاجات عارمة على عصابة من الاستغلال الجنسي للأطفال، تضمنت بعض مقاطع الفيديو التي تضم أطفالًا صغارًا تعليقات تحتوي على روابط ضارة، يؤدي النقر فوق الروابط إلى نقل المشاهدين إلى مقاطع أخرى لفيديوهات جنسية.



ولهذا السبب قرر الموقع إيقاف التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بمحتوي الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 13 عامًا، وأوضح يوتيوب أن التغييرات ستحدث خلال الأشهر المقبلة، وقالت الشركة في ذلك الوقت: "إن يوتيوب سيستثني عددًا قليلًا من القنوات التي تعمل على تنسيق تعليقاتها بشكل فعال وتتخذ خطوات إضافية لحماية الأطفال".