بث مباشر لمحاكمة نتنياهو

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس نبأ إذاعة جلسات محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال بث مباشر.





ويستعد "نتنياهو" بعد تكليفه بتشكيل حكومة إسرائيل القادمة، لعقد جلسة استماع في ملفات الفساد وطلب من المستشار القانوني ببث جلسة المحكمة مباشرة والتي ستعقد الأسبوع المقبل.





وقال "إن البث سيكفل مراعاة الأصول القانونية بدون وسطاء وبدون رقابة وبدون تشويه".





واضاف نتنياهو "الأسبوع المقبل، سيتم فتح الجلسة حان الوقت لكي يسمع الجمهور كل شيء، لهذا السبب أطلب من السلطة القضائية أن تفتح الجلسة مباشرة ".



