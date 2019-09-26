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فيديو جراف

فيديوجراف| تفوقت على رانيا يوسف.. نجلاء بدر بإطلالة مثيرة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:00 م
نجلاء بدر ورانيا
نجلاء بدر ورانيا يوسف
منار شعبان
أثارت الفنانة نجلاء بدر جدلا بين متابعيها عبر حسابها على انستجرام بسبب نشر فيديو لها من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وظهرت نجلاء بدر بالفيديو بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء مرتدية فستانا طويلا باللون الفضى اللامع، واتسم التصميم بفتحة من الجانب كشفت عن ساقها وبحزام أسود حول منطقة الخصر.

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيها ومنها "اية الجمال ده" و"اناقة وخفة دم" و "حلو الفستان المقلوع ده" و "دا انتي غلبتي رانيا يوسف".

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

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