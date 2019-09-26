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أخبار البلد

على مساحة 10 آلاف فدان.. إنشاء مجمع للتصنيع الغذائي مع أورانج بى جلوبال اليونانية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:53 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، نيكولاس جريفس، مدير عام شركة أورانج بى جلوبال اليونانية المتخصصة فى زراعة البرتقال والصناعات الغذائية المرتبطة به.

وحضر اللقاء وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

وخلال الاجتماع، أعرب مدير عام شركة أورانج بى جلوبال عن سعادتهم بتوقيع اتفاق مع محافظة الوادى الجديد لتوفير ١٠ آلاف فدان لزراعة البرتقال، وإنشاء مجمع متكامل فى مجالات التصنيع الغذائى المرتبطة بالبرتقال، وتصدير المنتجات لأسواق دول العالم، مشيرا إلى أن الشركة تعد أول مستثمر أجنبى فى المجال الزراعى فى الوادى الجديد.

وأشاد مدير عام الشركة بما لمسه من تعاون وتسهيلات جادة من جانب المسئولين بوزارة التموين ومحافظة الوادى الجديد، مما أسهم فى تسريع الاتفاق حول جميع الجوانب الفنية والقانونية فى وقت قصير.

كما أكد مدير عام أورانج جلوبال أنهم يتطلعون لتوقيع اتفاق مماثل فى القريب العاجل مع محافظة البحيرة.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بالاتفاق الذى تم توقيعه مع شركة أورانج لزراعة ١٠ آلاف فدان، معربًا عن تطلعه لأن يمثل ذلك بداية لتوسعات مستقبلية للشركة، وشركات عالمية أخرى فى مجال الاستثمار الزراعى، موجهًا بقيام محافظة الوادى الجديد وكل الجهات المعنية بالاستمرار فى توفير جميع المرافق اللازمة للمشروع، حتى يتسنى للشركة سرعة بدء العمل فى مراحل التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.
على مساحة 10 آلاف فدان.. إنشاء مجمع للتصنيع الغذائي مع أورانج بى جلوبال اليونانية
على مساحة 10 آلاف فدان.. إنشاء مجمع للتصنيع الغذائي مع أورانج بى جلوبال اليونانية
على مساحة 10 آلاف فدان.. إنشاء مجمع للتصنيع الغذائي مع أورانج بى جلوبال اليونانية
على مساحة 10 آلاف فدان.. إنشاء مجمع للتصنيع الغذائي مع أورانج بى جلوبال اليونانية
على مساحة 10 آلاف فدان.. إنشاء مجمع للتصنيع الغذائي مع أورانج بى جلوبال اليونانية
على مساحة 10 آلاف فدان.. إنشاء مجمع للتصنيع الغذائي مع أورانج بى جلوبال اليونانية
على مساحة 10 آلاف فدان.. إنشاء مجمع للتصنيع الغذائي مع أورانج بى جلوبال اليونانية

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