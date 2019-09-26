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ليلى علوى بإطلالة شبابية.. والجمهور: القمر الصغير

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:26 م
ليلى علوى
ليلى علوى
رنا عصمت
نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائي، عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام، صورة جديدة للفنانة ليلى علوى بإطلالة كاجوال شبابية خطفت بها الاضواء واشعلت بها السوشيال ميديا.

وظهرت الفنانة ليلي علوى، بإطلالة كاجوال مرتدية بلوزة باللون البنى الفاتح الذي تماشى مع لون بشرتها البرونزية ، وحلت ليلى علوي بإطلالة شبابية رغم تخطيها حاجز الـ 50 عاما.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "أيقونة جمال السينما المصرية" والقمر الصغير " و "الجمال في صورة".

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