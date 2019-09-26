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فن

لاميتا فرنجية تخفي ملامح ابنها في أحدث ظهور .. شاهد

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:52 م
لاميتا فرنجية وابنها
لاميتا فرنجية وابنها
محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصور جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "لاميتا فرنجية" في الصورة برفقة ابنها جاستن الذي أخفت ملامح وجهه قليلا، وذلك من خلال استخدام احد التطبيقات، وعلقت قائلة :"مى امور".

يذكر أن احدث أعمال فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

وشاركت لاميتا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم وشاركت رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة.
لاميتا فرنجية تخفي ملامح ابنها في أحدث ظهور .. شاهد

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