بإطلالة صادمة.. ناهد السباعى تثير الجدل فى مهرجان الجونة

نشر الحساب الرسمى لـ مهرجان الجونة السينمائى على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام، صورا للفنانة ناهد السباعى ظهرت فيها بإطلالة جريئة خلال مشاركتها فى فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.وظهرت الفنانة ناهد السباعى بإطلالة جريئة، مرتدية فستان طويل بالالوان المتداخلة اللامعه، وكان الفستان ذات فتحة من الخلف تكشف عن ساقها، ومكشوف الاكتاف، وهو ما اعتبره البعض انها اطلالة مثيرة وصادمة.ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ.