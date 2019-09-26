بإطلالة صادمة.. ناهد السباعى تثير الجدل فى مهرجان الجونة

نشر الحساب الرسمى لـ مهرجان الجونة السينمائى على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام، صورا للفنانة ناهد السباعى ظهرت فيها بإطلالة جريئة خلال مشاركتها فى فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.
وظهرت الفنانة ناهد السباعى بإطلالة جريئة، مرتدية فستان طويل بالالوان المتداخلة اللامعه، وكان الفستان ذات فتحة من الخلف تكشف عن ساقها، ومكشوف الاكتاف، وهو ما اعتبره البعض انها اطلالة مثيرة وصادمة.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ.
وظهرت الفنانة ناهد السباعى بإطلالة جريئة، مرتدية فستان طويل بالالوان المتداخلة اللامعه، وكان الفستان ذات فتحة من الخلف تكشف عن ساقها، ومكشوف الاكتاف، وهو ما اعتبره البعض انها اطلالة مثيرة وصادمة.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ.
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من عرض فيلم #نورا_تحلم Stylest: the one and only @maigalal Dress: @nazazy the best designer ever 😘😘😘Hair: @nagla_mn2000 makeup by @ myrian @lancomepopupegypt I really love the smoky look thank u habibty earings @iramjewelery bracelet and ring @azzafahmy photo credit @hamedz199 and @ahmedrafaat