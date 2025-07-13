ضبط عامل بحوزته طبنجة و250 جرام هيروين بكفر الشيخ

ألقت مباحث قسم شرطة دسوق بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، القبض على عامل عادي، له معلومات جنائية؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد ضبط ا.ع 27 سنة، عامل عادي، سبق اتهامه فى 7 قضايا، بحوزته سلاح ناري عبارة عن طبنجة عيار 9 مم، مطموسة الأرقام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 250 جرامًا ومبلغ مالي وهاتف محمول.

جرى تحريز المضبوطات، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 4709 لسنة 2025م، جنايات قسم دسوق، وأخطرت جهات التحقيق.