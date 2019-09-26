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رياضة

تعليق مثير من بيبو على تولي حسام البدري قيادة المنتخب.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:34 م
حسام البدري المدير
حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني
حسام الحارتي
أشاد خالد بيبو نجم النادي الأهلي السابق، بـ حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الحالي قائلا: "فرصة ناجحة في توقيت مميز للغاية".

وأضاف خالد بيبو خلال لقائه بفضائية " تايم سبورت "، أن تولي حسام البدري قيادة المنتخب الوطني، فرصة ناجحة لكافة المدربين المصريين، خصوصا في ظل الاعتماد على تولي المنتخب المصري من قبل مصريين دون اللجوء إلى مدربين أجانب".

ودعا خالد بيبو كافة الرموز والشخصيات الرياضة مساندة حسام البدري والجهاز المعاون له للنهوض بالمنتخب الوطني معلقا: "جهاز فني قوي ويحتاج إلى نجاح فقط".

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