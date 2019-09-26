تامر حسني يبدأ حفله في جامعة مصر الدولية بأغنية عيش بشوقك

بدا الفنان تامر حسني حفله الغنائي في جامعة مصر الدولية باغنية عيش بشوقك وسط حشد جماهيري كبير.



كما يحيي تامر، حفلا غنائيا آخر يوم الأحد القادم، الموافق 29 من سبتمبر الجاري، في جامعة الإسكندرية، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أبرز الأغاني الخاصة به منها "عيش بشوقك"، و"ناسيني ليه"، و"كفاياك أعذار"، وغيرها من الأغاني.



يذكر أن تامر حسني يستعد لطرح فيلمه الجديد "الفلوس" في دور عرض السينما، ويشاركه العمل كل من زينة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي.

