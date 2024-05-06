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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروعات تنموية بالبحر الأحمر.. تحولات نوعية ترسم مستقبل المحافظة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تحت قيادة اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، شهدت المحافظة تطورات ملموسة وإنجازات بارزة، ترسم ملامح مستقبل واعد لها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تعزيز البنية التحتية وتنمية القطاعات الحيوية. بالانتقال إلى تفاصيل الإنجازات:

**1. المتحف الأثري بالغردقة: حضارة تتجسد في قلب المحافظة**

بأهمية تاريخية وسياحية لا تقدر بثمن، تم افتتاح المتحف الأثري بمدينة الغردقة، الذي يعد نافذة تاريخية تستقطب زوار من مختلف أنحاء العالم. يتضمن المتحف قطعًا أثرية تعود لعصور متعددة، مما يجسد غنى التراث المصري من العصور الفرعونية إلى الإسلامية.

وفي هذا السياق، يمكن القول بأن "المتحف الأثري بالغردقة ينثر ذكريات الماضي بألوان الحاضر، محاكاةً لجماليات تراثنا المتألقة."

**2. المتحف الحربي المائي: مزيج بين التاريخ والغوص**

من خلال مبادرة فريدة، تم إنشاء المتحف الحربي المائي، الذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط. يتيح المتحف فرصة استكشاف القطع الحربية النادرة تحت مياه محافظة البحر الأحمر، ما يعزز جاذبية السياحة البحرية بالمنطقة.

ومن خلال هذا المشروع، يبدو أن "تاريخ مصر العريق ينسج قصة جديدة تحت أعماق البحر، مما يضفي جاذبية خاصة على غوص البحر الأحمر."

**3. التطوير البنية التحتية: ركيزة أساسية للنهضة الاقتصادية**

شهدت المحافظة جهودًا متواصلة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء ميناء سياحي عالمي وتطوير مطار الغردقة الدولي، مما يعزز قدرتها على استقطاب السياح وتيسير حركة الشحن والنقل.

وفي هذا السياق، يعتبر "التطوير البنية التحتية للبحر الأحمر خطوة ضرورية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز دور المحافظة كمركز اقتصادي وسياحي رئيسي."

**4. الرعاية الاجتماعية: بناء مستقبل أفضل للشباب**

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تم تدشين عدة مشاريع تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك إنشاء مركز لعلاج ومكافحة الإدمان وإنشاء مدينة الحرفيين بالغردقة، ما يسهم في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.

ومن خلال هذه المبادرات، يتجسد "الاهتمام بالشباب كأحد أهم ركائز بناء مستقبل مستدام، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم."

باختصار، تقف إنجازات اللواء عمرو حنفى كمحافظ للبحر الأحمر على رأس جهود تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتمثل نموذجًا يحتذى به في استغلال موارد المحافظة بشكل فعّال وتعزيز دورها كمحور اقتصادي وسياحي مهم في مصر.

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