لمدة 12 ساعة.. غلق دوران شارع البطل أحمد عبدالعزيز من جامعة الدول.. السبت

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلي لدوران شارع البطل أحمد عبدالعزيز مع شارع جامعة الدول العربية لمدة 12 ساعة تبدأ في الساعة 12 صباح السبت المقبل.



وأوضحت محافظة الجيزة أن أعمال الغلق بهدف إصلاح خط مياه (طوارئ) أسفل الدوران، إضافة إلى أنه من المقرر أن تنتهى الأعمال في تمام الساعة 12 ظهر نفس اليوم.



ونوهت المحافظة إلى أنه على قائدى المركبات الدوران من شارع جامعة الدول العربية والعودة إلى شارع البطل أحمد عبدالعزيز.



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية الموجودة بمحيط الأعمال لتجنب أي ازدحام مروري.