إنجي علي تنشر فيديو من حفل عمرو دياب بـ الجونة.. شاهد

نشرت الإعلامية إنجي علي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " مقطع فيديو من حفل عمرو دياب بالجونة.وانطلقت فعاليات حفل عمرو دياب مساء اليوم، التابع لإحدى شركات المشروبات الغازية الراعية للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.والحفل مقتصر فقط على نجوم مهرجان الجونة وعدد من الشخصيات العامة التى دعتهم الشركة للحفل.وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء الخميس 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.