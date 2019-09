اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم.. جومانا مراد توجه رسالة نارية لـ المتآمرين على مصر

View this post on Instagram

اللهم اجعل هدا البلد آمناً مطمئناً ..اللهم من اراد بمصر الحبيبه وشعبها سوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيرهم في تدميرهم اللهم احفظ الجيش واحفظ الشرطه اللهم احفظ شعب مصر وسائر شعوب المسلمين 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 #لاللفوضى #مصر