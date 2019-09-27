اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم.. جومانا مراد توجه رسالة نارية لـ المتآمرين على مصر

وجهت الفنانة السورية جومانا مراد رسالة إلى المتآمرين على مصر، فى ظل حملة الادعاءات الممنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مصر.ونشرت جومانا مراد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام": صورة وعلقت قائلة"اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنًا اللهم من اراد بمصر الحبيبة واهلها سوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيرهم في تدميرهم اللهم احفظ الجيش واحفظ الشرطة اللهم احفظ شعب مصر وسائر شعوب المسلمين لا للفوضى #مصر#".وكانت انتشرت فى الآونة الأخيرة دعوة للتحريض على التآمر على مصر من المقاول الهارب محمد على.