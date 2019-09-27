ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم.. جومانا مراد توجه رسالة نارية لـ المتآمرين على مصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:44 ص
لا للفوضي
لا للفوضي
محمد بدران
وجهت الفنانة السورية جومانا مراد رسالة إلى المتآمرين على مصر، فى ظل حملة الادعاءات الممنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مصر.

ونشرت جومانا مراد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام": صورة وعلقت قائلة"اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنًا اللهم من اراد بمصر الحبيبة واهلها سوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيرهم في تدميرهم اللهم احفظ الجيش واحفظ الشرطة اللهم احفظ شعب مصر وسائر شعوب المسلمين لا للفوضى #مصر#".

وكانت انتشرت فى الآونة الأخيرة دعوة للتحريض على التآمر على مصر من المقاول الهارب محمد على.
اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم.. جومانا مراد توجه رسالة نارية لـ المتآمرين على مصر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حادثة معهد الأورام .. شريهان: اللهم اجعل هذا البلد آمنا

#معاك_يا سيسى يشعل تويتر.. ومغردون: المصريين كلهم فى ضهرك

#لم_وساختك_يا_تميم .. المصريون يطلقون ثورة ضد أمير قطر

المصريون يطلقون #احنا_١٠٠_مليون_سيسى لدعم الرئيس ضد الخونة

القافلة تسير.. غادة عبد الرازق ترد على الحملة الممنهجة ضد مصر

سيسى يا كايدهم.. فرج عامر يوجه رسالة لـ المتآمرين على مصر

ترشيحاتنا

تعليق ناري من ناقد رياضي على تصريحات حسام البدري

بفستان حرير.. إيفانكا ترامب بإطلالة الأميرات خلال حضور حفل زفاف

قيادي إخواني يفجر مفاجأة مدوية حول علاقة محمد علي بـ الجماعة.. فيديو

تخلص من الكرش فى يومين .. 13 طريقة لحرق دهون البطن

تركي آل الشيخ يستعين بالمدير الفني لنادي ألميريا واليوتيوبر المصري لهذا السبب

كاميرات المراقبة تفضح سرقة منتقبة لـ رضيعة بمستشفى أسيوط الجامعي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر أنيق ... منى زكي تخطف الأنظار في الجونة .. صور

كأنهم توءم.. لن تصدق مدى التشابه بين الأمير هاري وطفله آرتشي

بعد الفستان الأزرق المثير.. غادة عادل تتألق بالكاجوال في الجونة