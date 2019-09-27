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ثقافة

لقاءات ثقافية وأنشطة متنوعة في ثقافة المنيا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:55 ص
صدى البلد
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طارق موسى
فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إثراء الحركة الثقافية والإبداعية بفرع ثقافة المنيا، عقد لقاء ثقافى بقصر ثقافة مغاغة وجلسة نقاشية للمجموعة القصصية "سيرورة ظل" تأليف دكتور عماد حسيب حضرها الدكتور محمد عبد الله، والدكتور احمد الليثي وكوكبة من أدباء ونقاد نادى أدب قصر ثقافة مغاغة .

نظم بيت ثقافة العدوة زيارة لحضانة حضانتي المستقبل للأطفال، وذلك فى إطار حرص الفرع على الخروج بأنشطته المتنوعة والتعاون مع هيئات المجتمع المدنى المختلفة، أوضح فيها بعض الكلمات والصور البسيطة والتي تتناسب مع أعمارهم ومناقشة الأطفال في كيفية التعبير عن كل ما يدور حولهم فى البيئة المحيطة بهم وكيفية الوضوء والصلاة .

أقام بيت ثقافة صندفا محاضرة بعنوان "محافظتي فى ركاب التاريخ" حاضرها فولي عبدالغفار، وتحدث عن تاريخ محافظة المنيا قديما وحديثا، وأهمية موقع المحافظه جغرافيا وأثريا ودينيا وما تحتويه من مناطق أثرية متنوعة .
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