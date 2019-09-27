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رياضة

سيف زاهر يوجه رسالة لـ محمد صلاح بشأن دعوة هنا جودة له.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:27 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير
وجه الاعلامي سيف زاهر رسالة لـ محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري بشأن مطالبة هنا جودة نجمة تنس الطاولة بالاهلي والمتوجة بلقب بطولة الجمهورية له بخوض مباراة معا.

وأكد زاهر في تصريحات لقناة أون سبورت أن محمد صلاح نجم محبوب من جميع اطياف الشعب المصري مشددا أن جزء كبير مما وصل اليه محمد صلاح هو بسبب دعاء الجماهير المصرية له.

وأضاف أن محمد صلاح يجب أن يلبي دعود هنا جودة له لما ستعنية تلك اللفته في حال قام بها الكثير للاعبة الاهلي حيث انها بطله مميزة و لديها مستقبل باهر.

وأكمل سيف زاهر أن شكوى محمد صلاح السابقة بشأن تواجد اعداد كبيرة من الجماهير داخل فندق اقامة المنتخب كان بسبب حب الجماهير المصرية له و هو ما يجب على صلاح استيعابه.


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