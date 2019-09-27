Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الوادى الجديد: رسوم خروج البلح لتشجيع التصنيع وتوفير فرص عمل

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:26 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابو العلمين
التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، بمواطني مدينة الخارجة، بمسجد ناصر عقب أداء صلاة الجمعة. حيث أكد أن قرار فرض رسوم على خروج محصول البلح يهدف إلى تشجيع صناعة البلح داخل المحافظة بدلًا من خروجه خام، لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة وتوفير فرص عمل لأبنائها بمراحل التصنيع المختلفة.

وأضاف الزملوط أن حصيلة هذه الرسوم يتم إنفاقها لصالح خطة التنمية المحلية بالمحافظة من رصف طرق ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمساجد وتجميل وتطوير المدن ومساعدة الحالات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

من ناحية أخري، وجه المحافظ بسرعة رد الشيء لأصله ورفع ناتج أعمال الحفر- لتوصيل الصرف الصحى وخطوط المياه - وتسوية الشارع لحين رصفه، وفتح الشارع الواقع خلف المسجد وصولا بحي باتا بطول ١٠٠م للتيسير علي المارة وأهالي الحي.

كما وجه بتطوير وتنجيل ملعب بحي باتا لخدمة شباب الحي وذلك استجابة لمطالبهم ، وأشار خلال اللقاء إلى بدء أعمال رصف شارع بورسعيد والشوارع المتضررة من أعمال توصيل الصرف الصحى، بداية الأسبوع المقبل وذلك لتحقيق السيولة المرورية بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلح الواحات يا جميل.. أهالي الوادى الجديد يستقبلون موسم جني البلح لسداد الديون وتزويج الأبناء.. وكيل الزراعة: نستهدف إنتاج أكثر من 60 ألف طن.. وتسعيرة المحصول تعكر صفو المزارعين

ترشيحاتنا

أحمد موسى: المصريون يوجهون اليوم صفعة على وجوه الإرهابيين ..فيديو

نجوم زمان أحياء في صورة.. صدى البلد يحاور أيقونة تصميم الجرافيك بالإمارات محمد جابر.. صور

حكم الصلاة بالفانلة الحمالات .. أمين الفتوى يرد

ببلوزة لافتة.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها..صور

بالحشوات المختلفة.. طريقة عمل الكريب الحادق

الكاف ينتصر لـ الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون السنغالى بشرط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنحبك يا ريس.. مظاهرة فى حب الرئيس السيسى أعلى كوبرى أكتوبر.. فيديو

مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور

شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر