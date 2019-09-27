محافظ الوادى الجديد: رسوم خروج البلح لتشجيع التصنيع وتوفير فرص عمل

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، بمواطني مدينة الخارجة، بمسجد ناصر عقب أداء صلاة الجمعة. حيث أكد أن قرار فرض رسوم على خروج محصول البلح يهدف إلى تشجيع صناعة البلح داخل المحافظة بدلًا من خروجه خام، لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة وتوفير فرص عمل لأبنائها بمراحل التصنيع المختلفة.



وأضاف الزملوط أن حصيلة هذه الرسوم يتم إنفاقها لصالح خطة التنمية المحلية بالمحافظة من رصف طرق ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمساجد وتجميل وتطوير المدن ومساعدة الحالات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.



من ناحية أخري، وجه المحافظ بسرعة رد الشيء لأصله ورفع ناتج أعمال الحفر- لتوصيل الصرف الصحى وخطوط المياه - وتسوية الشارع لحين رصفه، وفتح الشارع الواقع خلف المسجد وصولا بحي باتا بطول ١٠٠م للتيسير علي المارة وأهالي الحي.



كما وجه بتطوير وتنجيل ملعب بحي باتا لخدمة شباب الحي وذلك استجابة لمطالبهم ، وأشار خلال اللقاء إلى بدء أعمال رصف شارع بورسعيد والشوارع المتضررة من أعمال توصيل الصرف الصحى، بداية الأسبوع المقبل وذلك لتحقيق السيولة المرورية بها.

