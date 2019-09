حافية القدمين.. علا رشدي تتألق بـ فستان مستوحى من رسمة ابنها

View this post on Instagram

Thank you @akela_studio for this lovely dress! This dress is close to my heart because it’s my son’s very own art painting! My lovely Doozi is the one who painted and used these combination of colors. 😍❤🙏🏻 الفستان ده قريب جداً من قلبي عشان هو مستوحى من رسمة ابني رسمها بالوان مختلفة 😍❤️ دوزي حبيبي Styled by: @angie_neklawy