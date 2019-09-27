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مرأة

حافية القدمين.. علا رشدي تتألق بـ فستان مستوحى من رسمة ابنها

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:58 م
صدى البلد
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قسم المرأه
شاركت الفنانة علا رشدي صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات جذابة وأنيقة.

وعلقت على الصورة قائلة:" الفستان ده قريب لقلبي عشان هو مستوحى من رسمة ابني رسمها بالوان مختلفة ، دوزي حبيبي".

وأطلت علا رشدي بـ فستان كب أصفر وقصير، وكان شعرها يأخذ تسريحة الديل حصان، وكانت حافية القدمين.

ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب خفيف يناسب بشرتها مع أحمر شفاه باللون البينك، ولم تتكلف في وضع وضع الميكب واكتفت بأسورة رقيقة مع قرط مناسب لإطلالتها.

وإليكم الصور التى تبرز تفاصيل إطلالتها....
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