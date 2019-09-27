دراسة: أكثر من نصف النباتات في أوروبا مهددة بالانقراض

أوضحت دراسة جديدة أن كوكب الأرض يتعرض لخطر حقيقي يجعل الأمراض تتزايد، والآفات المدمرة تنتشر، والتلوث يصبح لا حصر له.



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية أن أكثر من نصف الأشجار في أوروبا مهددة بالانقراض، ويقول تقييم التنوع البيولوجي في القارة، إن أشجار الدردار من بين الأنواع المهددة بالانقراض وأحد أنواع أشجار الصنوبر الكبيرة أيضا.



وقال ديفيد ألين من الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، أن هذا الأمر يعد تأثيرا خطيرا على الطبيعة في الكوكب بأكمله وليس الأشجار فقط، وحذر من أن دولًا مثل المملكة المتحدة حريصة على استيراد المزيد من الشتلات لسحب الكربون من الجو قد تتأثر بالأمر لعدم وجود أشجار كفاية للتصدير.



وتابع ديفيد: "نحن نشجع على زراعة المزيد من الأشجار، لكن يجب أن نكون حذرين للغاية للتأكد من أنها لا تأتي مع أنواع الآفات، يجب أن نحذر للغاية بشأن الأمن الحيوي".



ووجدت قائمة الأشجار الحمراء الأوروبية التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن 58٪ من هذه الأشجار مهددة بالإنقراض، والأكثر تعرضا للخطر منهم نباتات من فصيلة سوربوس، وتشمل الروان، ورماد الجبل.