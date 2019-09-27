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أخبار العالم

هواوي توجه ضربة لـ واشنطن بشأن شبكات الجيل الخامس

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:36 م
شركة هواوي الصينية
شركة هواوي الصينية
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن شركة "هواوي" الصينية العملاقة إعلانها الاستغناء عن المكونات الأمريكية الداخلة في إنتاج محطات شبكات 5G، مؤكدة أنها ستبدأ الإنتاج التجاري لها اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.

وقال مؤسس ورئيس الشركة، رين جينجفي إن شركة هواوي قد نجحت في الاختبارات التي أجرتها في شهري أغسطس وسبتمبر، وتمكنت من الاستغناء عن حوالي 5000 مكون إلكتروني أمريكي.

وتتوقع الشركة زيادة في مبيعات معدات الاتصالات العام المقبل، من 600 ألف إلى 1.5 مليون محطة أساسية، بنسبة زيادة 2.5 مرة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على هواوي في مايو من هذا العام، بحجة سرقة الملكية الفكرية واستخدام معداتها للتجسس.

وإثر هذه التدابير العقابية من جانب الولايات المتحدة، قدر جينجفي خسائر شركته بـ 30 مليار دولار في عام 2019، وأخبر الموظفين أيضا أن الشركة "بين الحياة والموت".

ولكن في نهاية شهر أغسطس، أعلن رئيس الشركة، أن تأثير العقوبات كان أقل بكثير من المتوقع، وأن التقييم الأولي للضرر كان مبالغا فيه.
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