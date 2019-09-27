بإطلالة جذابة... ميريام فارس تبهر متابعيها

شاركت ميريام فارس صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة رقيقة وأنيقة.



وأطلت ميريام فارس بـ فستان بيبيي بلو مع اللون الروز مكشوف من منطقة الصدر، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة مع قرط.



ووضعت ميريام ميكب بالوان البرونزية التى تلائم بشرتها وأبرزت جمال عيونها بالماسكرا والايشادو مع أحمر شفاه باللون الروز.



واختارت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة تليق مع إطلالتها، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها...

