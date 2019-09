بإطلالة جريئة.. منة فضالي تتحدى نجمات الجونة

نشرت الفنانة منه فضالى صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جديدة.



وأطلت منة ببلوزة هاف ستومك وبدون أكمام باللون الأبيض من الريش ، وبنطلون جينز ،وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الأسود.



وقامت منة بترك شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها ،واعتمدت فى الميك اب على اللون الأسود للعيون والرموش وروج باللون الأحمر اللامع.



ولم تتكلف منة بوضع كثير من الأكسسوارات واكتفت بقرط وساعة لليد لاكمال إطلالتها.









































View this post on Instagram



























Lifes short don’t waste it thinking about people opinions ♥️

A post shared by 🍒MENNA FADALI (@manoushafadali) on Sep 27, 2019 at 10:11am PDT