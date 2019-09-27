لها 5 مخاطر لا تتوقعها.. أضرار تناول القهوة ليلا

على الرغم من الفوائد العديدة للقهوة على صحة الإنسان والتي أثبتتها العديد من الدراسات العلمية والأبحاث، إلا أن لها مخاطر عديدة عند الإفراط في تناولها، خاصة عند احتساء كوب القهوة ليلًا قبل ساعات قليلة من النوم، لتتحول منافعها إلى أضرار قد لا يعرفها الكثير.



ورغم أن الأبحاث أثبتت أن القهوة لها فوائد عديدة لصحة الإنسان، لأنها تعزز القلب وغنية بمواد الأكسدة، لكن عادة ما ينصح الأطباء بعدم تناول أكثر من 3 أكواب قهوة في اليوم حتى لا تصبح خطرا على الصحة، وخاصة في المساء.



إليك أبرز أضرار تناول القهوة ليلًا بحسب موقع healthline :



1- استهلاك الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى التوتر والقلق.

2- تناول الكافيين ليلًا يسبب الأرق وصعوبة النوم .

3- الكافيين يرفع ضغط الدم .

4- الكافيين عامل مساعد في إدرار البول وهو أمر صعب أثناء فترة النوم لذا يفضل عدم تناول القهوة قبل النوم.

5- فنجان القهوة ليلًا يجعلك تستيقظ عدة مرات خلال نومك .