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مرأة

محتشمة.. شاهد إطلالة جديدة لـ ريا أبي راشد بالجونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:39 م
صدى البلد
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قسم المرأه
شاركت الاعلامية ريا أبي راشد مجموعة من الصور لها أثناء تواجدها بالجونة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت ريا بـ فستان لبني بأكمام طويلة وبقصات من الاسفل، منسقة معه بندانة بنفس اللون وانتعلت حذاء بكعب فضي اللون وكانت إطلالة هادئة وأنيقة وتركت شعرها منسدلًا علي كتفيها.

ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط دائري مع سلسلة رقيقة وخاتم أنيق، ومن الناحية الجمالية وضعت القليل من الميكب المناسب لبشرتها مع أحمر شفاه باللون الروز.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة الاعلامية ريا ابي راشد ....
محتشمة.. شاهد إطلالة جديدة لـ ريا أبي راشد بالجونة
محتشمة.. شاهد إطلالة جديدة لـ ريا أبي راشد بالجونة
محتشمة.. شاهد إطلالة جديدة لـ ريا أبي راشد بالجونة
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