مدبولي: الحرب الإقليمية تفتح أزمة اقتصادية عالمية وتربك أسواق الطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحرب الجارية داخل المنطقة أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية واسعة النطاق، انعكست بشكل مباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية، متسببًة في اضطراب حركة التجارة والنقل وارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز عالميًا وفقاً لما نقلته القناة الأولي.

وأوضح مدبولي خلال جلسة مجلس النواب، أن طبيعة الصراع داخل منطقة تُعد مركزًا رئيسيًا للطاقة العالمية ساهم في زيادة حدة الأزمة، لتصبح تداعياتها سريعة وممتدة إلى مختلف الاقتصادات، مع ضغوط واضحة على معدلات التضخم وحركة الإنتاج والخدمات.