بعد 117 عاما.. السعودية تفتح أبوابها للأمريكان والروس والكازاخ

بعد 117 عاما من تأسيس المملكة العربية السعودية، على يد الملك المؤسس، الملك عبدالعزيز آل سعود، اليوم دخول السعودية أصبح متاحا أمام 49 دولة أوروبية، بعدما كان سفر الأجانب إلى السعودية مقتصرًا بدرجة كبيرة على العمال المقيمين وعائلاتهم ورجال الأعمال والحجاج المسلمين الذين يُسمح لهم بزيارة مكة والمدينة.



وبعد إعلان أحمد الخطيب، رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، اليوم، عن إتاحة «التأشيرة السياحية» أصبح بإمكان مواطني 49 دولة أوروبية، لغرض زيارة البلاد، وهذه البلاد هي «الولايات المتحدة، وكندا، وسويسرا، وآيرلندا، وليختنشتاين، وليتوانيا، وموناكو، وأندورا، وروسيا، ومالطا، والجبل الأسود، وسان مارينو، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، وبولندا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، وإسبانيا، والسويد، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، والنرويج، ولوكسمبورغ، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وسلوفينيا، وهولندا، وهنغاريا، وأيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وبروناي، واليابان، وسنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وكازاخستان، والصين (هونغ كونغ وماكاو وتايوان) وأوقيانوسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا».



وجاء الإعلان الرسمي عن «التأشيرة السياحية » بعد 9 أشهر من العمل بنظام تأشيرة إلكترونية لحضور المناسبات الرياضية والأنشطة الترفيهية، وفقا لما أوردت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.



وتم الإعلان عن إتاحة «التأشيرة السياحية» أمام مواطني 49 دولة، خلال حفل «أهلا بالعالم» الذي أقيم بمحافظة الدرعية، حيث أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن السعودية بها كنوز حضارية وطبيعية ثرية، و«نحن نتطلع إلى مشاركتها مع شعوب العالم من خلال فتح أبوابنا لاستقبال السياح من شتى أنحاء العالم».



وأعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة أن استراتيجية السياحة الوطنية إلى 2030 تستهدف تحقيق 100 مليون زيارة، وهذا يتطلب توفير 500 ألف غرفة فندقية جديدة؛ إذ إن السعودية تستعد لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم، عن طريق نظام تأشيرات الدخول الجديد، الذي يمكِّنهم من الحصول على تأشيرة زيارة متعددة لغرض السياحة تمتد عاما كاملا، مما يتيح لهم الإقامة في السعودية إلى ما يصل إلى 90 يومًا، لافتا إلى أن الرؤية السعودية تهدف إضافة مليون وظيفة في القطاع السياحي.



و«التأشيرة السياحية» باتت متاحة أمام مواطني البلاد المؤهلة عبر الإنترنت من خلال «بوابة التأشيرة السياحية الإلكترونية»، ويمكنهم الحصول عليها قبل رحلتهم أو عند وصولهم إلى السعودية من خلال منافذ إصدار التأشيرات في منطقة الجوازات. أما السياح من الدول غير المؤهلة فيجب عليهم التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول من خلال سفارات وقنصليات السعودية، أو عبر ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، على أن تكون تكلفة التأشيرة 80 دولارا.



ووفق أحمد الخطيب، رئيس هيئة السياحة، فإن هناك شروطا للحصول على التأشيرة السياحية؛ إذ سيظل على السائحات الالتزام بالاحتشام في الزي، في حين أن ارتداء «العباية» لن يكون إلزاميا، بدون فرض قيود على سفر النساء بمفردهن، في وجود القيود على دخول مكة والمدينة، إلى جانب استمرار حظر الخمور.