آبل تفاجئ عملاءها بتحديث iOS 13.1.1.. تعرف على السبب

بالرغم من قيام شركة "آبل" الأمريكية بإطلاق تحديث "iOS 13.1" قبل أيام قليلة، وتحديدًا يوم الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، إلا أنها عادت وفاجأت عملاءها مجددًا، يوم الجمعة، بإصدار تحديث "iOS 13.1.1".



وأوضح تقرير نشره موقع "9to5Mac" التقني أن تحديث "iOS 13.1.1" يتضمن تحسينات بالإضافة إلى حلول وإصلاحات لمشكلات وأخطاء برمجية عدة أبرزها مشكلة سرعة استنزاف البطارية، فضلًا عن مشكلة منعت بعض المستخدمين من استعادة أجهزة الآيفون الخاصة بهم من النسخة الاحتياطية، ومشكلة أخرى متعلقة بأداء المساعد الشخصي الرقمي "Siri" في هواتف "iPhone 11" و"iPhone 11 Pro" و"iPhone 11 Pro Max".



ذلك بالإضافة إلى أن التحديث يعمل على إصلاح مشكلة أمنية متعلقة بتطبيقات لوحات المفاتيح الخارجية أو "third-party keyboard apps".



يشار إلى أنه بعد أقل من أسبوع على إصدار تحديث "iOS 13"، أتاحت شركة "آبل" تحديث "iOS 13.1" من أجل إصلاح بعض الأخطاء في "iOS 13" وتقديم مزايا وخواص جديدة كان قد تم إزالتها قبل الإصدار العام.