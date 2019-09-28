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توك شو

بعد أزمة التصويت.. حسام البدري يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:26 ص
حسام البدري ومحمد
حسام البدري ومحمد صلاح
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محمد القاضي
علق حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، على أزمة محمد صلاح في تصويت أفضل لاعب في العالم.

وقال "البدري"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «محمد صلاح فخر المصريين، وكلنا بنفتخر بيه»، لافتا: «فيه بعض المشاكل السابقة اللي سمعتها قبل كدا، وبالنسبة لعملية التصويت في أفضل لاعب كان فيها خطأ ومش متأكد من نوع الخطأ».

وأشار: «مش عايزين نقف كتير عند النقطة دي، وكلنا عارفين قيمة محمد صلاح»، موجها حديثه لـ"صلاح"، قائلا: «المصريين كلهم بيحبوك وبيفتخرروا بيك، أنا ببقي حاسس من قراراتك أنك بتكون واضع المصريين في اعتبارك والمصريين كلهم وراك».
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