مفاجأة من العيار الثقيل.. عودة سبايدرمان في 2021 بفيلم جديد

فجر عمالقة الأفلام اليوم مفاجأة لعشاق «سبايدرمان»، حيث توصلت شركتي ديزني وسوني أخيرًا إلى اتفاق للحفاظ على الأبطال الخارقين في "عالم مارفيل السينمائي" Marvel Cinematic Universe، على الأقل لفترة قصيرة وفقًا لتصريحاتهم.



وقعت صدمة توقف إنتاج أفلام الأبطال الخارقين كالصاعقةعلى محبي تلك النوعية من الأفلام، مما نتج عنه أشهر من التوتر، لكن اليوم أعلنت استديوهات ديزني وسوني عن عودة سبايدر مان إلى السينيمات في عام 2021، وفقًا لـCBSنيوز.





أعلنت شركة Sony Pictures Entertainment و The Walt Disney Studios يوم الجمعة عن شراكة لإطلاق فيلم ثالث من سلسلة سبايدرمان يحمل اسم "عودة سبايدرمان - Spider-Man Homecoming " تحت رعاية رئيس استديوهات مارفيل «كيفن فيجي».



بينما سيعود بطل الفيلم «توم هولاند» إلى دوره الرئيسي، ومن المقرر صدور الفيلم المنتظر في 16 يوليو 2021، وقد هذا الإعلان بعدما بدا أن مارفيل قد قطعت ارتباطها باطلاق سلاسل الأبطال الخارقين بعد آخر فيلم من "حرب النجوم".



حيث كانت قد عقدت صفقة بين Marvel و Sony لإدخال «توم هولاند» في "Avengers "، لكن الصفقة انتهت بعد نجاح فيلم "Spider-Man: Far From Home"، الفيلم الأكثر ربحًا من سوني على الإطلاق.