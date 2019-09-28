Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مفاجأة من العيار الثقيل.. عودة سبايدرمان في 2021 بفيلم جديد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:50 ص
عودة سبايدرمان
عودة سبايدرمان
Advertisements
عزة عاطف
فجر عمالقة الأفلام اليوم مفاجأة لعشاق «سبايدرمان»، حيث توصلت شركتي ديزني وسوني أخيرًا إلى اتفاق للحفاظ على الأبطال الخارقين في "عالم مارفيل السينمائي" Marvel Cinematic Universe، على الأقل لفترة قصيرة وفقًا لتصريحاتهم.

وقعت صدمة توقف إنتاج أفلام الأبطال الخارقين كالصاعقةعلى محبي تلك النوعية من الأفلام، مما نتج عنه أشهر من التوتر، لكن اليوم أعلنت استديوهات ديزني وسوني عن عودة سبايدر مان إلى السينيمات في عام 2021، وفقًا لـCBSنيوز.


أعلنت شركة Sony Pictures Entertainment و The Walt Disney Studios يوم الجمعة عن شراكة لإطلاق فيلم ثالث من سلسلة سبايدرمان يحمل اسم "عودة سبايدرمان - Spider-Man Homecoming " تحت رعاية رئيس استديوهات مارفيل «كيفن فيجي».

بينما سيعود بطل الفيلم «توم هولاند» إلى دوره الرئيسي، ومن المقرر صدور الفيلم المنتظر في 16 يوليو 2021، وقد هذا الإعلان بعدما بدا أن مارفيل قد قطعت ارتباطها باطلاق سلاسل الأبطال الخارقين بعد آخر فيلم من "حرب النجوم".

حيث كانت قد عقدت صفقة بين Marvel و Sony لإدخال «توم هولاند» في "Avengers "، لكن الصفقة انتهت بعد نجاح فيلم "Spider-Man: Far From Home"، الفيلم الأكثر ربحًا من سوني على الإطلاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في شهر.. spider man : far from home يحقق مليار دولار

بعد رحيل Spider Man عن Marvel.. هل ينتهي مشوار الرجل العنكبوت؟

موجة سخرية على السوشيال ميديا بعد رحيل Spider Man عن Marvel

لن تصدق.. إيرادات فيلم spider man far from home فى 10 أسابيع

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. أول ظهور لزوجة هنيدي.. ونرمين الفقي تنعي شهداء القوات المسلحة

ريال مدريد يسعى لضم محمد صلاح بديلا للجوهرة

بلا رحمة.. 4 أطفال يعتدون بالضرب الوحشي على عجوز في الـ70 من عمره

بهذه الكلمات.. فيفى عبده تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى

رسالة وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي والزمالك للتألق مع منتخب البدري.. فيديو

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القرش الحوتي يظهر من جديد في شواطئ البحر الأحمر.. صور

ليوناردو دي كابريو وحبيبته يتجولان في نيويورك بالدراجة.. صور

عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم