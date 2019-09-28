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تعليم

التعليم: مناهج النظام الجديد تربي في الطلاب المهارات الحياتية وروح المواطنة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:03 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد بدأت مسيرة التغيير لنظام التعليم المصري بتطبيق نظام التعليم الجديد 2.0.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يشمل نظام التعليم 2.0 تغيير المناهج التعليمية بالكامل وإعداد إطار عام للمناهج تم وضعه وفقًا للـ "المهارات الحياتية وتعليم المواطنة“، التي أقرتها منظمة يونيسيف عام 2016.

وأضافت وزارة التربية والتعليم قائلة : أبناؤنا في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الإبتدائي هم من يتمتعون اليوم بمناهج أعدت من قبل مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بالتعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية في العالم والشرق الأوسط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه قد تم تأليف الكتب الدراسية للغة العربية والتربية الدينية والكتاب المتعدد التخصصات واللغة الإنجليزية، مقسمين على نفس المحاور الأربعة؛ من أكون، العالم من حولي، كيف يعمل العالم والتواصل.

وأوضحت أن الكتاب المتعدد التخصصات ”اكتشف“ هو نتاج التعاون بين مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية ومؤسسة ديسكفري إديوكيشن.
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